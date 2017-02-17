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Ломбертс: у меня есть три месяца, чтобы попрощаться с «Зенитом»

17 февраля 2017, пятница. 13:52. Футбол
Бельгийский защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал выездное поражение своей команды от «Андердехта» (0:2) в 1/16 финала Лиги Европы, а также прокомментировал своё будущее.

«Мы были на ступеньку ниже, чем соперник. Нам не хватало физических кондиций, чтобы выиграть. Мы просто не были хороши. Но нам нужно быть сосредоточенными на втором матче, потому что нет ничего невозможного. Всегда трудно, когда в первом матче получаешь отрицательный результат.

В течение 10 лет я играл в этой команде. Теперь у меня остаётся три месяца, чтобы попрощаться с „Зенитом“», — цитирует Ломбертса Lavenir

Ранее Ломбертс, чей контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2018 года, сообщил, что клуб пообещал ему, что летом он может уйти в любую команду.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андерлехт ФК Зенит Николас Ломбертс
Новости. Футбол
17 февраля 2017, пятница
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