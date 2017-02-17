Посольство — о фильме ВВС: это попытка дискредитировать Россию перед ЧМ-2018

В посольстве РФ в Великобритании прокомментировали фильм ВВС о российских болельщиках, который получил название «Армия хулиганов России».
«Снятый и показанный на канале «Би-Би-Си-2» фильм «Армия хулиганов России» в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу 2018 года производит шокирующее впечатление. Складывается ощущение, что главная цель фильма – посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию, отбить охоту от поездки. Основываясь на футбольных беспорядках в Марселе, а также съёмках российских болельщиков-маргиналов, авторы спонсируемого британским правительством телеканала, скомпоновав соответствующим образом сюжет, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего чемпионата мира. Кстати, аналогичная кампания проводилась и перед Олимпийскими играми в Сочи.
Маргинальные элементы, склонные к насилию, существуют в каждом обществе. Здесь нет исключений, как показывает опыт европейских чемпионатов. В России вопросам безопасности придаётся первостепенное значение», — говорится в сообщении, которое было опубликовано на официальном сайте посольства.