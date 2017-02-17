Программа «Культ тура», выходившая на «Матч ТВ», закрылась

Телевизионная программа «Культ тура», которая ранее выпускалась на канале «Матч ТВ», больше не будет выходить в эфир. Об этом сообщил один из ведущих программы Юрий Дудь.
«Причина – уход спонсора. Так вышло, что с рейтингом программ на «Матч ТВ» всё не очень здорово. Кто бы ни был у тебя в гостях, какой бы дичи он тебе ни рассказывал, как бы об этом ни гремел Интернет, на классическое рейтинговое счетоводство это не влияет никак.
Чтобы программа не была каналу в минус, ей нужно подбрасывать спонсорский мельдоний – у нас им был любимый шампунь Криштиану Роналду. Если мельдоний пропадает, а рейтинги всё так же не идут – остаются два варианта: делать программу в убыток или закрываться», — рассказал Дудь.