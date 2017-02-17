Моуринью: повезло, что после первого тайма «МЮ» выигрывал у «Сент-Этьена»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Сент-Этьеном» (3:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Несмотря на крупный счёт, португалец не совсем доволен отношением футболистов к делу.
«Я доволен результатом, особенно потому, что в первом тайме мы играли плохо. Нам повезло, что ушли на перерыв, ведя в счёте. Команде не хватало концентрации.
В раздевалке было шумно, слишком много смеха, игроки были слишком расслаблены. Помощники сообщили, что некоторые футболисты на разминке были не очень сосредоточены. После перерыва ситуация изменилась.
Знаю, что Лига чемпионов – это турнир, где каждый хочет играть и выигрывать, но мы играем в Лиге Европы. Поэтому я предпочитаю бороться, а не сидеть дома и смотреть телевизор. У игроков должно быть такое же отношение.
Результатом доволен, но борьба ещё не окончена», — цитирует Моуринью Sky Sports.