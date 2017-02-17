Хунтелар стал 16-м игроком, который забил 50 голов в еврокубках

Нападающий «Шальке» Клас-Ян Хунтелар стал 16-м футболистом, которому удалось забить 50 голов в еврокубках. Для достижения этой цели ему потребовался 81 матч. Голландец отличился в матче 1/16 финала Лиги Европы с клубом ПАОК (3:0).
Лидирует в этом списке форвард «Реала» Криштиану Роналду, на счету которого 98 голов. Второе место занимает нападающий «Барселоны» Лионель Месси (96), а замыкает тройку призёров, бывший форвард «Реала» Рауль Гонсалес (77), который завершил карьеру игрока.
Клас-Ян Хунтелар забил 34 гола в Лиге Европы и 16 в Лиги чемпионов. Больше всего мячей голландец записал на свой счёт в составе «Шальке» (31). За «Аякс» голландец забил 14 голов и 5 за «Херенвен».
50 или больше голов в еврокубках
1. Криштиану Роналду («Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал») — 98
2. Лионель Месси («Барселона») — 96
3. Рауль Гонсалес («Реал», «Шальке») — 77
4. Филиппо Индзаги («Парма», «Ювентус», «Милан») — 70
5. Андрей Шевченко («Динамо» Киев, «Милан», «Челси») — 67
6. Герд Мюллер («Бавария») — 62
7. Руд ван Нистелрой («Херенвеен», ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Гамбург») — 62
8. Тьерри Анри («Монако», «Арсенал», «Барселона») — 59
9. Хенрик Ларссон («Фейеноорд», «Селтик», «Барселона», «Хельсинборг») — 59
10. Златан Ибрагимович («Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед») — 56
11. Эусебио («Бенфика») — 56
12. Алессандро Дель Пьеро («Ювентус») — 54
13. Карим Бензема («Лион», «Реал») — 51
14. Альфредо Ди Стефано («Реал») — 50
15. Дидье Дрогба («Олимпик», «Челси», «Галатасарай») — 50
16. Клас-Ян Хунтелар («Херенвеен», «Аякс», «Милан», «Шальке») — 50.