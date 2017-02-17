Рамирес: с детства я играю на позиции латераля, моя стихия – это атака

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, что ему импонирует стиль игры, который проповедует его команда. Накануне «быки» одержали домашнюю победу над «Фенербахче» (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы.
«Мне очень нравится футбол, в который стремится играть «Краснодар», потому что, несмотря на то что с самого детства я играю на позиции латераля, моя стихия – это атака. Конечно, за два проведённых в составе команды сбора я не мог вникнуть во все тонкости и нюансы её игры – на это нужно больше времени. Но уверен, с каждым днём я буду всё лучше и лучше вписываться в командную схему, понимать её суть, глубже познавать манеру действия каждого из партнёров», — цитирует Рамиреса пресс-служба «горожан».