«Енисей» — «Зенит-2»: стали известны стартовые составы на матч Кубка ФНЛ

«Енисей» и «Зенит-2» сыграют между собой в 3-м туре группы В Кубка ФНЛ. Матч начнётся в 16:30 мск. После двух туров на счету «Енисея» две победы и первое место в группе, а «Зенит-2», выиграв один матч и потерпев одно поражение, занимает третью строчку.
Предлагаем вашему вниманию составы команд.
«Енисей»: Опарин, Чичерин, Чернов, Кичин, Ланин, Иванов, Семакин, Алиев, Камеш, Козлов, Саркисов.
Запасные: Прекович, Рожков, Малоян, Цуканов, Гультяев, Колев, Тен, Харитонов, Комков, Самодин.
«Зенит-2»: Гойло, Мильдзихов, Чернов, Зуйков, Каккоев, Зуев, Исаев, Ящук, Бавин, А. Евсеев, Гасилин.
Запасные: Мжельский, Мустафин, Лесовой, Плетнёв, Камышев, Юнаев, Крапухин.
Видеотрансляция матча доступна тут.