Лебедев: фильм ВВС — провокация с целью очернить Россию и ЧМ-2018

Депутат ГД РФ Игорь Лебедев прокомментировали фильм британского телеканала ВВС о российских болельщиках, который получил название «Армия хулиганов России».
«Этот фильм – провокация с целью очернить нашу страну и будущий чемпионат мира. Все попытки отнять у России турнир не увенчались успехом. Сейчас уже никто не лишит нас этого права, только если будет война или землетрясение. Остаётся только начать очернять Россию: бить по болельщикам, безопасности и так далее. В фильме показана точка зрения автора, и она имеет место.
Возможны ли столкновения в 2018 году между российскими и английскими болельщиками? Безусловно, у части наших болельщиков есть желание устроить «тёплый приём» англичанам, но я уверен, наши правоохранительные органы справятся с этой проблемой лучше, чем французские коллеги. К тому же фанаты понимают всю ответственность проводимого в нашей стране мероприятия», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.