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Лебедев: фильм ВВС — провокация с целью очернить Россию и ЧМ-2018

17 февраля 2017, пятница. 16:39. Футбол
Депутат ГД РФ Игорь Лебедев прокомментировали фильм британского телеканала ВВС о российских болельщиках, который получил название «Армия хулиганов России».

«Этот фильм – провокация с целью очернить нашу страну и будущий чемпионат мира. Все попытки отнять у России турнир не увенчались успехом. Сейчас уже никто не лишит нас этого права, только если будет война или землетрясение. Остаётся только начать очернять Россию: бить по болельщикам, безопасности и так далее. В фильме показана точка зрения автора, и она имеет место.

Возможны ли столкновения в 2018 году между российскими и английскими болельщиками? Безусловно, у части наших болельщиков есть желание устроить «тёплый приём» англичанам, но я уверен, наши правоохранительные органы справятся с этой проблемой лучше, чем французские коллеги. К тому же фанаты понимают всю ответственность проводимого в нашей стране мероприятия», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Игорь Лебедев ЧМ-2018
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