Тукманов: задача Орещука — укомплектовать «Торпедо» при минимальных затратах

Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов рассказал о задачах Романа Орещука, назначенного спортивным директором клуба, а также о перспективах выхода команды в ФНЛ.
«Роман Орещук был назначен сегодня, но фактически помогает нам уже больше месяца. У нас очень скромный бюджет, тем не менее задача повышения в классе перед командой стоит. Отсюда все вытекающие задачи и перед Романом — помочь комплектовать команду при минимальных затратах для того, чтобы она могла бороться за первое место в своём дивизионе и со следующего года играть уже в первом дивизионе. Мы планируем усиливаться свободными агентами. Нам не требуется колоссальное усиление: два-три хороших игрока, на которых можно было бы рассчитывать и в перспективе, не только решать сиюминутные задачи. Позиции обозначил Виктор Булатов: нам нужно усиление линии атаки и вратарь.
Работа по поиску новых спонсоров ведётся и клубом, и акционерами. К вопросу финансирования на новый сезон мы вернёмся в конце марта. На сегодняшний день наше домашнее поле – арена на территории академии Фёдора Черенкова в Сокольниках. Там же и команды ФНЛ могут проводить свои матчи. Другой вариант – стадион на Восточной улице, если он не закроется на реконструкцию», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.