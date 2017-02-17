Педро: я изменился и адаптировался к чемпионату Англии, это весьма тяжело

Бывший нападающий «Барселоны» Педро Родригес, который ныне выступает за «Челси», сравнил английскую Премьер-лигу с испанской Примерой.
«Я уже лучше знаком с Премьер-лигой. Она сильно отличается от чемпионата Испании, но сейчас я второй год выступаю в турнире и привык к местному футболу. Здесь выше скорости, а также более интенсивный и силовой футбол. В Испании всё по-другому. Там больше тактики, больше комбинационной игры и нестандартных решений. В Англии команды быстрее атакуют, да и всё остальное тоже отличается.
В первую очередь нужно измениться психологически и адаптироваться к чемпионату, что весьма тяжело. Но я изменился, я справился с этим.
Когда приезжаешь играть за национальную сборную, остро ощущаешь разницу между чемпионатами. Особенно это касается физической готовности. В Испании многое сосредоточено на технике, на работе с мячом и стиле игры, но в Англии тебе понадобится скорость и мощь, чтобы демонстрировать свой футбол», — цитирует Педро официальный сайт «Челси».