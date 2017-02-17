Гвардиола не знает, сыграет ли ещё в этом сезоне Габриэл Жезус

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус из-за травмы может уже не сыграть в нынешнем сезоне.
19-летний форвард получил травму в гостевом матче 25-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:0). Бразилец получил перелом плюсневой кости и перенёс операцию.
«Я не знаю, сыграет ли он снова в этом сезоне. Говорят о двух или трёх месяцах», — приводит слова наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы Sky Sports.
В нынешнем сезоне АПЛ нападающий успел принять участие в четырёх матчах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.