Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Видео: «Спартак» — «Олесунн»

17 февраля 2017, пятница. 17:53. Футбол
16 февраля 2017 года в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон на стадионе «Мунисипаль» состоялся товарищеский матч с участием «Спартака» и «Олесунна». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 3:1.

На 10-й минуте Зе Луиш великолепной передачей разрезал оборону норвежцев, а Луис Адриано выскочил на рандеву с голкипером и точно пробил в дальний угол. В концовке первого тайма Александр Самедов промчался по правому флангу и навесил на дальнюю штангу, откуда Роман Зобнин в касание поразил ворота «Олесунна».

На 72-й минуте защитник норвежцев Даниэль Гретарссон отыграл один мяч, выпрыгнув выше всех после подачи со штрафного, однако точку в матче поставили красно-белые — на 82-й минуте Квинси Промес оказался один перед воротами и точно пробил в дальний угол.

Товарищеские матчи (клубы)
16 февраля 2017, четверг. 19:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
3 : 1
Олесунн
Олесунн, Норвегия
1:0 – Адриано – 10, 2:0 – Зобнин – 38, 2:1 – Гретарссон – 72, 3:1 – Промес – 82




Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак
Новости. Футбол
17 февраля 2017, пятница
18:29 Orel Butchers: мы не угрожали английским фанатам бойней на ЧМ-2018
18:26 Дзампарини: Дибала – это новый Месси, его стоимость – около € 150 млн
18:23 Конте: не забывайте о работе, которую Венгер проделал в «Арсенале»
18:13 «Удинезе» — «Терек»: видеообзор
18:11 Флоренци перенёс операцию на колене, на восстановление понадобится пять месяцев
18:00 В Чили пройдёт марш против выступлений Алексиса Санчеса за «Арсенал»
17:59 «Вулверхэмптон» — «Челси»: Терри готов сыграть, Алонсо и Луис матч пропустят
17:53 Видео: «Спартак» — «Олесунн»
17:46 Орещук: «Торпедо» — это бренд, работать в клубе с таким именем — за счастье
17:38 «Зенит» — «Андерлехт»: видеообзор матча
17:31 «Чертаново» обыграло «Кубань» и вышло в полуфинал Кубка ФНЛ
17:25 Бэйл в матче «Реала» с «Эспаньолом» выйдет на поле впервые за три месяца
17:24 Гвардиола не знает, сыграет ли ещё в этом сезоне Габриэл Жезус
17:15 Педро: я изменился и адаптировался к чемпионату Англии, это весьма тяжело
17:08 Топ-10 безголевых серий крутых футболистов
17:01 Тукманов: задача Орещука — укомплектовать «Торпедо» при минимальных затратах
16:55 В Кремле не смотрели фильм ВВС о российских фанатах и не планируют этого делать
16:53 Созин — о фильме ВВС: уверен, что это не последний выпад в сторону России
16:50 Источник: Месси попросил Гвардиолу рассмотреть возвращение в «Барселону»
16:43 «Барселона» обжалует дисквалификацию Суареса в CAS
16:39 Лебедев: фильм ВВС — провокация с целью очернить Россию и ЧМ-2018
16:36 «Крылья Советов» объявили об аренде полузащитника «Спартака» Зуева
16:31 Орлов: Шатов и Кокорин вообще себя уважают?
16:30 «Енисей» — «Зенит-2»: стали известны стартовые составы на матч Кубка ФНЛ
16:26 Рамирес: с детства я играю на позиции латераля, моя стихия – это атака
15:12 Хунтелар стал 16-м игроком, который забил 50 голов в еврокубках
15:00 «Урал» — «Спартак-Нальчик»: видеотрансляция начнётся на «Чемпионате» в 19:00
14:52 Орещук стал спортивным директором «Торпедо»
14:46 «Урал» объявил о назначении Алхимова на должность спортивного директора
14:39 Моуринью: повезло, что после первого тайма «МЮ» выигрывал у «Сент-Этьена»
14:36 Программа «Культ тура», выходившая на «Матч ТВ», закрылась
14:13 Форвард «Манчестер Сити» Жезус был успешно прооперирован
14:07 Ибрагимович: где бы я ни был, я выиграю, так что я — как Индиана Джонс
14:02 Сакки: Месси перестал превосходить противников, машина уже не функционирует
14:00 Посольство — о фильме ВВС: это попытка дискредитировать Россию перед ЧМ-2018
13:52 Ломбертс: у меня есть три месяца, чтобы попрощаться с «Зенитом»
13:42 Экс-игрок «Наполи»: подвиг в матче с «Реалом» возможен
13:32 Калачёв включён в символическую сборную первых матчей 1/16 финала Лиги Европы
13:18 Стал известен состав «Кубани» на матч Кубка ФНЛ с «Чертаново»
13:17 Клаттенбург будет зарабатывать в Саудовской Аравии £ 1 млн в год
13:15 Защитник «Севильи»: Сампаоли хочет играть, как «Барселона» Гвардиолы
13:13 «Тамбов» и «Шинник» забили друг другу по три мяча на Кубке ФНЛ
13:08 «Бавария» нацелилась на нападающего «Торино» Белотти
13:07 Мутко — о фильме ВВС про российских фанатов: зачем делать из этого страшилку?
13:04 Венгер: буду тренировать и в следующем сезоне. Где именно — уверенности нет
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Каких перемен ждёте от Валерия Карпина на посту главного редактора футбольных трансляций "Матч ТВ"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+