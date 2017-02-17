Конте: не забывайте о работе, которую Венгер проделал в «Арсенале»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил слова поддержки наставнику «Арсенала» Арсену Венгеру. После поражения «канониров» от «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов многие специалисты, в том числе бывшие игроки «Арсенала», призвали французского специалиста покинуть клуб по окончании сезона, когда истечёт его контракт.
«Я очень уважаю Арсена Венгера как человека и как тренера. Он является одним из лучших тренеров в мире. Не забывайте о работе, которую он проделал», — приводит слова Конте интернет-портал BBC Sport.