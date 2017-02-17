Дзампарини: Дибала – это новый Месси, его стоимость – около € 150 млн

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини сравнил нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и оценил текущую стоимость футболиста туринской команды в € 150 млн.
«Те, кто критикует Пауло, сошли с ума. Он – новый Месси. Дибала – один из лучших, уникальный игрок», — заявил Дзампарини в интервью Tuttosport.
«Палермо» продал Дибалу «Ювентусу» летом 2015 года за € 32 млн. Среди заинтересованных в аргентинском футболисте клубов на данный момент упоминаются «Реал», «Барселона» и «ПСЖ».
«Я хотел бы, чтобы Дибала остался в «Ювентусе». Клуб может себе это позволить, хотя, конечно, будут предложения. Насколько я могу судить, он сейчас стоит около € 150 млн», — сказал Дзампарини.