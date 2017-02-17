Orel Butchers: мы не угрожали английским фанатам бойней на ЧМ-2018

Объединение фанатов Orel Butchers опубликовало официальное заявление в связи с анонсом фильма британского канала BBC о российских болельщиках.
«16 февраля в федеральных и региональных средствах массовой информации была опубликована недостоверная информация о том, что околофутбольное объединение Orel Butchers якобы пригрозило английским фанатам «бойней» на ЧМ-2018, который пройдёт в России. При этом СМИ ссылались на английское издание The Guardian. Газета приводит слова некоего якобы лидера OB Дениса, который прямо заявляет, что российские фанаты превратят грядущий чемпионат в «фестиваль насилия», и даёт «100-процентную гарантию».
Хотим официально заявить, что Orel Butchers не имеет к этим утверждениям абсолютно никакого отношения, человека по имени Денис, который мог бы делать такие утверждения от лица Orel Butchers, мы не знаем. А информацию, опубликованную в The Guardian и подхваченную российскими СМИ, считаем вбросом и провокацией с целью выставить российское околофутбольное движение в очевидно выгодном западному сообществу свете. Возможно, в этом есть некий политический подтекст, но мы хотим повторить: Orel Butchers вне политики. И просим всех не вестись на эти провокации», — говорится в заявлении Orel Butchers в социальной сети «ВКонтакте».