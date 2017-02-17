Гвардиола: «Барселона» всё ещё лучшая команда в мире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, возглавлявший «Барселону» с 2008 по 2012 год, предположил, что каталонский клуб ещё может пройти «ПСЖ», даже после поражения со счётом 0:4 в Париже в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Также Гвардиола заявил, что «Барселона» остаётся лучшей командой в мире.
«Это всё ещё лучшая команда в мире. В футболе всякое случается, ведь соперники так сильны. Можно как крупно проиграть, так и разгромить оппонента. Если кто и способен отыграться с 0:4, так это „Барса“, — заявил Гвардиола, который также назвал критику команды и её тренера Луиса Энрике преждевременной.
«Вполне понятно, почему так много об этом говорят, ведь клуб доминировал на европейской арене в течение 10 лет. Но, зная Луиса Энрике и его игроков, я вам советую говорить поменьше, ведь они ещё могут показать вам, как вы были неправы», — приводит слова Гвардиолы интернет-издание Goal.