Роббен назван игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен по итогам голосования на официальном сайте УЕФА назван игроком недели в Лиге чемпионов.
В матче с лондонским «Арсеналом» (5:1) в 1/8 финала турнира 33-летний голландец открыл счёт красивым ударом в девятку из-за пределов штрафной площади. Он регулярно тревожил оборону соперника и в нескольких эпизодах был очень близок к тому, чтобы забить ещё.
Роббен набрал 38% голосов болельщиков и опередил Карима Бензема (24%, «Реал»), Эдерсона (23%, «Бенфика») и Анхеля Ди Марию (15%, «ПСЖ»).