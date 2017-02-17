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Конте: новый контракт Косты? Важно сосредоточиться на том, что происходит сейчас

17 февраля 2017, пятница. 20:51. Футбол
Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался относительно ситуации с новым контрактом нападающего Диего Косты.

На этой неделе Sky Sports сообщил, что переговоры клуба о продлении контракта с 28-летним форвардом находятся в продвинутой стадии, но все условия договора пока не согласованы. Текущее соглашение испанского футболиста с лондонской командой истекает летом 2019 года.

«Я ничего не знаю об этой ситуации. Очень важно сосредоточиться на том, что происходит сейчас, и не заглядывать слишком далеко. В конце сезона мы посмотрим, как будет обстоять ситуация. Я уверен, что он хочет остаться в команде, но сейчас важно уделить внимание тому, что происходит в настоящее время, а для нас это — завтрашний матч с «Вулверхэмптоном». Мы должны постараться выйти в следующий раунд», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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Челси Антонио Конте Диего Коста
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17 февраля 2017, пятница
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