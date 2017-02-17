Конте: новый контракт Косты? Важно сосредоточиться на том, что происходит сейчас

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался относительно ситуации с новым контрактом нападающего Диего Косты.
На этой неделе Sky Sports сообщил, что переговоры клуба о продлении контракта с 28-летним форвардом находятся в продвинутой стадии, но все условия договора пока не согласованы. Текущее соглашение испанского футболиста с лондонской командой истекает летом 2019 года.
«Я ничего не знаю об этой ситуации. Очень важно сосредоточиться на том, что происходит сейчас, и не заглядывать слишком далеко. В конце сезона мы посмотрим, как будет обстоять ситуация. Я уверен, что он хочет остаться в команде, но сейчас важно уделить внимание тому, что происходит в настоящее время, а для нас это — завтрашний матч с «Вулверхэмптоном». Мы должны постараться выйти в следующий раунд», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».