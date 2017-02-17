Бородюк рассчитывает продолжить карьеру в качестве тренера, а не функционера

Известный специалист Александр Бородюк сообщил, что хотел бы продолжить карьеру в качестве тренера, а не футбольного функционера. Ранее сообщалось, что 54-летний Бородюк рассматривается на должность спортивного директора РФС.
«Никаких встреч не было. Но мне, конечно, очень приятно и лестно, что в последние полгода РФС меня рассматривал сначала как тренера национальной сборной, потом — как тренера молодёжной команды, а теперь — и как спортивного директора. Хотелось бы, чтобы в РФС вовремя остановились и до других направлений деятельности федерации дело не дошло, поскольку я ещё достаточно молод и в ближайшие годы мне бы хотелось продолжить свою работу в качестве тренера», — цитирует Бородюка ТАСС.
Бородюк входил в тренерский штаб сборной России с 2002 по 2012 год. Его последним местом работы был казахстанский «Кайрат», который он возглавлял с 2015 года по 2016 год.