Гол Игбуна принёс «Уфе» победу в товарищеском матче с «Кристиансундом»

В рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги «Уфа» в Испании провела товарищеский матч с норвежским клубом «Кристиансунд».
Встреча завершилась победой российской команды со счётом 1:0. Единственный мяч на 34-й минуте записал на свой счёт нигерийский нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун.
После 17 туров РФПЛ «Уфа» располагается на восьмом месте в турнирной таблице. «Кристиансунд» занял первое место в прошлом году по итогам чемпионата второго норвежского дивизиона.
Товарищеский матч
«Уфа» (Уфа, Россия) – «Кристиансунд» (Кристиансунд, Норвегия) – 1:0 (1:0)
Гол: Игбун, 34 (1:0).
Стартовый состав «Уфы»: Шелия, Живоглядов, Никитин, Аликин, Сухов, Засеев, Филин, Безденежных, Ванек, Игбун, Кротов.