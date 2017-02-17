Тосун опередил Ибрагимовича в голосовании за лучшего игрока недели в ЛЕ

Нападающий «Бешикташа» Дженк Тосун по итогам голосования болельщиков был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.
25-летний турецкий футболист появился на поле с первых минут в гостевом матче 1/16 финала против «Хапоэля» из Беэр-Шева и записал на свой счёт забитый мяч при счёте 1:1. «Бешикташ» в этой встрече добился победы со счётом 3:1.
Тосун набрал 71% голосов, опередив форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича (18%), оформившего хет-трик в домашнем матче с «Сент-Этьеном» (3:0). Следом в голосовании расположились нападающий «Ромы» Эдин Джеко (8%) и форвард «Лиона» Александр Ляказетт (3%).