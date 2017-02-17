Е. Калешин: «Кубань» сделала несколько шагов назад, проиграв «Чертаново»

«Я думаю, что результат матча справедлив. Сегодня не было видно серьёзной разницы в классе и между лигами. Очень удивило, почему мы не проявили мастерства на фоне ребят, которые только начинают играть в футбол. Нужно поздравить соперника: они сражались, бились и добились нужного результата. К сожалению, мы сегодня ничего особенного показать не смогли.
Любой матч даёт пищу для размышлений. Мы проанализируем игру и, конечно, сделаем выводы, чтобы такого больше не повторилось. Сегодня матч сложился именно так, очень жаль, что мы его проиграли. Чувствую ли прогресс в действиях игроков? Сегодня, мне кажется, мы сделали несколько шагов назад», — цитирует Калешина пресс-служба клуба.
«Кубань» заняла последнее место по итогам выступлений в группе А. Итоговое положение команд в квартете выглядит следующим образом: 1. «Чертаново» — 6 очков; 2. «Тамбов» — 4; 3. «Шинник» — 4; 4. «Кубань» — 3.