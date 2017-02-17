Радимов: организация Кубка ФНЛ катастрофическая, не стоит проводить такой турнир

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что Кубок ФНЛ в этом году организован на катастрофическом уровне и нет смысла в проведении такого турнира в будущем.
В пятницу «Зенит-2» на Кипре проводил матч 3-го тура группового этапа Кубка ФНЛ против «Енисея» (1:3). При счёте 1:0 в пользу красноярцев Радимов увёл свою команду с поля в знак протеста, не согласившись с решением главного арбитра. Пауза затянулась на час, после чего встреча продолжилась.
«Слушайте, мы человека (защитника Давида Мильдзихова. — Прим. „Чемпионата“) лишились фактически на месяц, если не больше, ему нанесли травму в игре. Я думаю, по правилам это красная карточка. Приняли решение уйти с поля вместе с ребятами, потом посоветовались и решили доиграть матч. Боже упаси нас подавать какую-то апелляцию, главное — парень бы выздоровел.
Организация Кубка ФНЛ просто катастрофическая: мы играем на ужасающих полях, в раздевалках невозможно переодеться, а сегодня за 30 минут до конца матча стало темно, так не могли освещение долго включить. Это не лезет ни в какие ворота, лучше вообще не проводить этот турнир, ведь портится вся предсезонная подготовка. И это не только моё мнение, так же считают и другие тренеры. Нельзя издеваться над футболистами, лучше бы мы поехали в другое место, чем вот так играть.
ФНЛ провела турнир для галочки, это же бред. Каждый должен заниматься своим делом, но не надо делать это под лозунгом „Мы меняем российский футбол“, ничего по сути не меняя. Смысла в этом турнире вообще не вижу, игры на таких полях и стадионах не имеют значения. По возвращении с Кипра я донесу руководству клуба, что в будущем ехать на Кубок ФНЛ не стоит. Разговаривать с людьми, которые не являются хозяевами своего слова, я не собираюсь», — цитирует Радимова ТАСС.