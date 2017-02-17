Билялетдинов не поедет на третий сбор «Рубина», клуб хочет расстаться с игроком

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия не взял на третий сбор команды полузащитника Динияра Билялетдинова. По данным издания «Реальное время», 31-летний футболист не вписывается в игровую концепцию испанского специалиста.
«Рубин» хочет сейчас расстаться с Билялетдиновым, несмотря на то что до истечения срока его соглашения с клубом осталось всего три месяца. Экс-хавбек сборной России входит в десятку самых высокооплачиваемых футболистов «Рубина», зарабатывая € 1,4 млн в год.
«Рубин» попробует подыскать вариант для Билялетдинова, отпустив его в аренду или на полноценный трансфер, чтобы не платить игроку зарплату. Также высока вероятность, что футболист останется в казанской команде, но, возможно, не будет тренироваться с первым составом.
В декабре прошлого года сообщалось, что Билялетдиновым интересуется «Локомотив».