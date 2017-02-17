Полузащитник «Байера» Беллараби забил 50-тысячный гол в истории Бундеслиги

Полузащитник «Байера» Карим Беллараби открыл счёт в матче 21-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга». Гол 26-летнего футболиста стал 50-тысячным в истории Бундеслиги, сообщает официальный сайт чемпионата.
Розыгрыши Бундеслиги проводятся с 1963 года, до этого футбол в Германии находился на любительском уровне. Первый гол в истории лиги 24 августа 1963 года забил футболист дортмундской «Боруссии» Фридхельм Конецка. В апреле 2011 года 45-тысячный мяч на свой счёт записал форвард «Штутгарта» Какау.