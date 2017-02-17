В. Денисов: не стал трястись при виде Фарфана

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился мнением о новичке команды Джефферсоне Фарфане.
«Сейчас тяжело что-то говорить, поскольку Фарфан с нами проводит только второй сбор, да и на предыдущий сбор он чуть позже приехал. Думаю, ему ещё нужно дать время. Помню его по „Шальке“. Совершенно спокойно отношусь ко всем людям, независимо от их величины. У меня нет такой безумной болезни, что увидел какого-то игрока и начал весь трястись. Ну, хороший футболист, играл в своё время. Посмотрим, как он себя здесь проявит», — сказал Денисов в эфире программы «Все на футбол».