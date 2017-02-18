«Локомотив» сделал предложение по чилийскому защитнику Марипану

Центральный защитник чилийского клуба «Универсидад Католика» Гильермо Марипан может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».
Российский клуб уже сделал предложение нынешней команде 22-летнего футболиста, сообщил в своём «твиттере» телекомментатор Нобель Арустамян.
Марипан является воспитанником «Универсидад Католика», в составе которого он выступает с 2012 года. На счету защитника два матча за сборную Чили. Дебют Гильермо в национальной команде состоялся в январе 2017 года в товарищеском матче со сборной Хорватии (1:1, по пенальти — 4:1).