Маротта: нереально рассчитывать, что «Ювентус» может приобрести Верратти

Генеральный менеджер «Ювентуса» Джузеппе Маротта признался, что ему импонирует игра полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, однако переманить его в туринский клуб на данный момент нереально.
«Улучшилось ли моё мнение о нём после матча „ПСЖ“ с „Барселоной“? Я рад, что он показывает такой хороший футбол. Верратти — отличный футболист, который нам нравится. Однако рассчитывать, что мы можем его приобрести, нереально, учитывая то, как в нём заинтересован „ПСЖ“. У нас такой возможности точно нет», — приводит слова Маротты Sport Mediaset.
В текущем сезоне Верратти провёл во французской Лиге ё 17 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 матчей и 2 ассиста в Лиге чемпионов.