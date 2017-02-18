Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Маротта: нереально рассчитывать, что «Ювентус» может приобрести Верратти

18 февраля 2017, суббота. 01:21. Футбол
Генеральный менеджер «Ювентуса» Джузеппе Маротта признался, что ему импонирует игра полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, однако переманить его в туринский клуб на данный момент нереально.

«Улучшилось ли моё мнение о нём после матча „ПСЖ“ с „Барселоной“? Я рад, что он показывает такой хороший футбол. Верратти — отличный футболист, который нам нравится. Однако рассчитывать, что мы можем его приобрести, нереально, учитывая то, как в нём заинтересован „ПСЖ“. У нас такой возможности точно нет», — приводит слова Маротты Sport Mediaset.

В текущем сезоне Верратти провёл во французской Лиге ё 17 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 матчей и 2 ассиста в Лиге чемпионов.
Источник: Sport Mediaset Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ Ювентус Джузеппе Маротта Марко Верратти
Новости. Футбол
18 февраля 2017, суббота
01:59 «Гранада» первой в Примере включила в основной состав 11 игроков из разных стран
01:30 «Порту» разгромил «Тонделу» и вышел на первое место в таблице
01:21 Маротта: нереально рассчитывать, что «Ювентус» может приобрести Верратти
01:03 Серия домашних побед «Ювентуса» стала 2-й по длительности в топ-5 лигах Европы
00:50 Жулиано — потенциальная звезда плей-офф Лиги Европы по версии World Soccer
00:41 Капитана «Лейтон Ориент» дисквалифицировали на 6 матчей за нападение на болбоя
00:39 «Монако» на выезде не сумел обыграть «Бастию»
00:37 Дубль Адриана Рамоса помог «Гранаде» разгромить «Бетис»
00:36 «Ювентус» разгромил «Палермо» и на 10 очков оторвался от «Ромы»
00:28 В Испании футболиста дисквалифицировали на 47 матчей за нападение на арбитра
00:21 «Байер» в гостях одержал победу над «Аугсбургом»
00:11 «Локомотив» сделал предложение по чилийскому защитнику Марипану
00:02 Лассана Диарра согласился перейти в «Шаньдун Лунэн»
17 февраля 2017, пятница
23:55 Матч с «Палермо» стал для Бонуччи 300-м в составе «Ювентуса»
23:51 «Спартак» интересуется форвардом «Партизана» Джюрджевичем
23:36 Ачеампонг: два гола в ворота «Зенита»? Я могу играть и лучше
23:33 Иванович: в матче с «Андерлехтом» допустил ошибку, которую обычно делают дети
23:33 В. Денисов: не стал трястись при виде Фарфана
23:21 Полузащитник «Байера» Беллараби забил 50-тысячный гол в истории Бундеслиги
23:17 Икарди: быть капитаном «Интера» после Санетти – это большая честь
23:09 Билялетдинов не поедет на третий сбор «Рубина», клуб хочет расстаться с игроком
23:05 Амельченко был признан «тунеядцем» в Беларуси, но избежал штрафа
22:56 Экс-форварду «МЮ» Йорку отказали во въезде в США из-за иранской визы
22:43 Ефремов: проведение Кубка ФНЛ зависит не от моего желания
22:38 Месси не получал конкретных предложений от «Барселоны» о новом контракте
22:37 Радимов: организация Кубка ФНЛ катастрофическая, не стоит проводить такой турнир
22:33 «Ростов» может усилиться 18-летним иранским хавбеком
22:30 А.Кержаков: хочу, чтобы, прочитав мою книгу, сказали, что она превзошла ожидания
22:19 Касильяс: вряд ли в Италии появится вратарь, который превзойдёт Буффона
22:13 Е. Калешин: «Кубань» сделала несколько шагов назад, проиграв «Чертаново»
21:56 Тосун опередил Ибрагимовича в голосовании за лучшего игрока недели в ЛЕ
21:48 Анчелотти: хотели бы всегда играть так, как против «Арсенала», но это невозможно
21:44 Зидан: у «ПСЖ» огромный потенциал, но победа в одном матче не приносит трофея
21:37 Цвейба: в «Крыльях» помогли быстро адаптироваться, такое есть не во всех клубах
21:28 Гол Игбуна принёс «Уфе» победу в товарищеском матче с «Кристиансундом»
21:24 Бородюк рассчитывает продолжить карьеру в качестве тренера, а не функционера
21:18 Гол Веллитона помог «Кайсериспору» обыграть «Бурсаспор»
21:06 «Урал» проиграл «Спартаку-Нальчик» в матче Кубка ФНЛ
21:00 Задай вопрос Александру Самедову!
20:52 Погба: сыграть против брата — это что-то волшебное
20:51 Конте: новый контракт Косты? Важно сосредоточиться на том, что происходит сейчас
20:36 Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Ливерпуля» Сиссоко будет играть в Серии B
20:28 Болельщики «Арсенала» сдают билеты на ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Баварией»
20:20 Луис Фабиано, выступавший в Китае, стал игроком «Васко да Гама»
20:05 Тарасов: теперь наши пути с Бузовой разнятся, хватит писать о моей личной жизни
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Каких перемен ждёте от Валерия Карпина на посту главного редактора футбольных трансляций "Матч ТВ"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+