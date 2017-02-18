Прудников принял участие в товарищеском матче «Анжи»

Нападающий Александр Прудников, недавно проходивший просмотр в «Локомотиве», может продолжить карьеру в «Анжи». Накануне 27-летний форвард принял участие в товарищеском матче с туркменским клубом «Шагадам», завершившемся победой махачкалинской команды со счётом 2:0. При этом на официальном сайте «Анжи» не сообщается, находится ли Прудников в команде на просмотре или с ним уже подписан контракт. В матче с клубом «Шагадам» Прудников вышел на поле сразу после перерыва.
В конце января Прудников расторг контракт с «Оренбургом». В прошлом он уже играл за «Анжи» — в 2011-2012 годах.