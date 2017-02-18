Китайский консорциум договорился о покупке «Милана» за € 320 млн

Китайский консорциум Sino-Europe Sports согласовал условия приобретения «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport. Китайцы выкупят 99,9% акций клуба.
Встреча, на которой с владельцем «Милана» Сильвио Берлускони были согласованы все условия продажи, состоялась в Гонконге. Сумма сделки составит € 320 млн. Официально о сделке будет объявлено 3 марта.
Ранее бывший защитник «Милана» Алессандро Неста выразил надежду, что новые владельцы клуба будут следовать стилю и традициям, которые были созданы Берлускони.