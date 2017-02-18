Бывший главный тренер сборной Испании Хавьер Клементе верит в выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов. Для этого подопечным Луиса Энрике в ответной встрече 1/8 финала необходимо победить с соответствующим счётом «ПСЖ». В первой игре на выезде каталонская команда потерпела болезненное поражение со счётом 0:4.
«Если и есть команда, способная при таком счёте выиграть по сумме двух матчей, то это «Барселона» и под руководством Луиса Энрике. Мне бы очень хотелось посмотреть этот матч и увидеть в деле атакующую «Барселону», — написал Клементе на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Ответная игра между испанским грандом и парижским клубом состоится 8 марта.