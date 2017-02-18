Задай вопрос Александру Самедову!

В ближайшие дни гостем редакции «Чемпионата» станет полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов. У вас есть возможность задать вопрос футболисту, который зимой перешёл из «Локомотива» в стан красно-белых.
32-летний Самедов является воспитанником «Спартака», дебютировал в составе красно-белых в 2002 году. В чемпионате России провёл в общей сложности 404 матча за «Спартак», «Локомотив», ФК «Москва» и «Динамо», забил 64 мяча.
Вы можете присылать свои вопросы футболисту на электронный адрес: vopros@rambler-co.ru. Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Убедительно просим рядом с вопросом указывать своё имя или ник.