«Герта» – «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30

18 февраля в Берлине, на стадионе «Олимпиаштадион», состоится матч 21-го тура Бундеслиги между «Гертой» и «Баварией». Встреча начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Герта» – «Бавария».
Ранее друг с другом команды встречались 38 раз. 25 матчей завершились победой «Баварии», восемь раз команды сыграли вничью, и пять раз сильнее оказались игроки команды «Герты».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась со счётом 3:0 в пользу «Баварии».