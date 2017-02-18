Конте: не рассматриваю матч с «Вулверхэмптоном» как шанс отомстить Полу Ламберту

Главный тренер «Челси» Антонио Конте перед матчем 1/8 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (18 февраля) отметил, что не рассматривает эту игру как месть наставнику «волков» Полу Ламберту.
В финале Лиги чемпионов 1997 года «Ювентус», за который выступал Конте, встретился с дортмундской «Боруссией» Пола Ламберта в Мюнхене на стадионе «Олимпийский». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «шмелей», а Конте не смог сыграть из-за травмы.
«Я восстанавливался после травмы крестообразных связок колена. Это был один из трёх финалов, которые я проиграл, и это была игра с «Боруссией». До матча они были аутсайдерами, но смогли победить нас и выиграть трофей. Сейчас Пол Ламберт — тренер «вулвз», и он участвовал в том матче. Он был хорошим игроком, хорошим полузащитником, я отлично его помню.
Мы плохо играли и проиграли. До матча мы были фаворитами. Помню, в «Боруссии» было много бывших игроков «Ювентуса», — Ян Колер, Пауло Соуза, Андреас Мюллер — и они прекрасно играли и победили. Месть — не очень хорошее слово. Теперь мы уже начали другую карьеру, я и Ламберт, мы тренеры, и я пожелаю ему удачи после матча», — цитирует Конте сайт «Челси».