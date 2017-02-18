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«Тюмень» — «Мордовия»: видеотрансляция начнётся на «Чемпионате» в 13:45
18 февраля 2017, суббота. 09:45.
Футбол
Сегодня, 18 февраля, на Кипре пройдут четыре матча третьего тура группового этапа Кубка ФНЛ. Прямые интернет-трансляции матчей доступны на нашем сайте.
Видеотрансляция матча между «Тюменью» и «Мордовией» начнётся в 13:45 по московскому времени на этой странице.
Также сегодня состоятся матчи «Динамо» СПБ — «СКА-Хабаровск», «Факел» — «Спартак-2» и «Краснодар-2» — «Волгарь».
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ФК Мордовия
ФК Тюмень
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