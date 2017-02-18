Дардаи: если у «Баварии» хороший день, то у любой команды шансов мало

Главный тренер «Герты» Паль Дардаи поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 21-го тура Бундеслиги с «Баварией» (18 февраля). «Герта» проиграла четыре из пяти матчей в новом году и опустилась с третьего на шестое место турнирной таблицы.
«Если мы сможем взять одно очко, то, возможно, сумеем выбраться из этого положения. Но надо понимать, что нам предстоит очень тяжёлая задача, ведь в последний раз „Герта“ побеждала „Баварию“ восемь лет назад. Если у них выдаётся хороший день, то у любого соперника шансов мало», — цитирует Дардаи сайт «Баварии».