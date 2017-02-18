В Италии готовы с сентября ввести систему видеопомощника рефери

Федерация футбола Италии готова со следующего сезона использовать в Серии A систему видеопомощника рефери, если ФИФА даст на это разрешение.
«Как только ФИФА решит, что экспериментальная фаза закончена, и разрешит её использование, наша федерация будет готова даже с сентября. Мы одними из первых в мире испытали эту технологию под руководством бывшего арбитра Роберто Розетти», — заявил генеральный директор FIGC Мишель Ува, слова которого приводит Football Italia.
Технология видеопомощника рефери использовалась на последнем клубном чемпионате мира. MLS и Бундеслига объявили о планах ввести эту систему в течение 2017 года.