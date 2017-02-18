«Реал» – «Эспаньол»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:15

18 февраля в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу», состоится матч 23-го тура Примеры между мадридским «Реалом» и «Эспаньолом». Встреча начнётся в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Мадрид» – «Эспаньол».
Ранее друг с другом команды встречались 165 раз. 98 матчей завершились победой «Реала», 33 раза команды сыграли вничью, 34 раза сильнее оказались игроки «Эспаньола».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась победой «Реала» со счётом 2:0.