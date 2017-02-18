Реднапп: «Тоттенхэм» выиграет АПЛ в ближайшие три-четыре года

Известный английский специалист Гарри Реднапп, ранее работавший главным тренером «Тоттенхэм Хотспур», высоко оценил потенциал «шпор».
«Под руководством Почеттино „Тоттенхэм“ играет просто фантастически. Мне очень нравится такой стиль игры: яркий и узнаваемый футбол, активные фланги. „Тоттенхэм“ пойдёт ещё дальше и выиграет АПЛ в ближайшие три-четыре года.
Хотя нынешнему составу, возможно, не хватает глубины. Почеттино не помешали бы три-четыре сильных игрока, без углубления состава будет сложнее взять титул», — сказал Реднапп в эфире BBC Radio 5 Live.