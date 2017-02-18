Клопп: трансферные планы «Ливерпуля» зависят от числа турниров в следующем году

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о работе клуба по усилению состава.
«Мы ведём переговоры с разными людьми — игроками, агентами. Но принято не так уж много решений. Почему мы должны торопиться на данном этапе? Но мы движемся вперёд. В конце концов, я уверен, что у нас будет очень хорошая команда. У нас уже есть хорошая команда, несколько хороших игроков сделают её ещё лучше. У нас есть хорошая база для дальнейшего развития. Трансферные планы зависят от числа турниров, в которых клуб будет выступать в следующем году.
Мы не должны говорить о Лиге чемпионов, потому что мы туда ещё не попали. Но если „Ливерпуль“ попадёт в ЛЧ, то состав обязательно нужно будет сделать более глубоким, это без вопросов. Даже в этом сезоне нам порой не хватало игроков», — цитирует Клоппа Sky Sports.