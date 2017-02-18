Моуринью: я уважаю Кубок Англии и не буду «сливать» его

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем 1/8 финала Кубка Англии с «Блэкберн Роверс» (19 февраля), отметил, что будет бороться за победу в турнире, несмотря на тяжёлый календарь.
«Я не буду „сливать“ Кубок Англии. Если „МЮ“ проиграет, то только потому, что соперник сыграет лучше. Я очень уважаю этот турнир, в „МЮ“ к каждой игре относятся со всей серьёзностью.
С „Челси“ я проигрывал команде из Первой или даже Второй лиги, но я никогда не „сливал“ матчи. Мы вылетали, потому что были хуже. Поэтому я стараюсь всегда серьёзно относится к любому турниру. Мне нравится „Уэмбли“, я уважаю Кубок Англии и я должен попытаться выиграть его во второй раз», — цитирует Моуринью Sky Sports.