Раньери: «Лестеру» нужен один хороший результат, и всё изменится

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери в преддверии матча 1/8 финала Кубка Англии с «Миллуоллом», который состоится 18 февраля, отметил, что одна удачная игра может перевернуть ход сезона для «лис».
«Возможно, сейчас кто-то чего-то боится. Я хочу увидеть в игре „Лестера“ несколько деталей и позитивных мелочей, от которых порой многое зависит. Слимани и Уллоа травмированы, но мы должны найти решение, как сделали это в предыдущем раунде, когда играли с „Дерби Каунти“. Мне не важно, кто забьёт. Но для некоторых футболистов гол может иметь большое значение.
Нам нужен один хороший результат, и всё изменится. Команде необходим импульс, который расставит всё по местам», — цитирует Раньери Sky Sports.