Итоги опроса, каких перемен читатели ждут от Карпина на «Матч ТВ»

«Чемпионат» спрашивал читателей о том, каких перемен они ждут от Валерия Карпина на посту главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ».
27 % респондентов ожидают приобретения прав на трансляцию матчей чемпионата Испании. 25 % полагают, что зрители не заметят изменений, а 23 % голосовавших ничего не ждут, полагая, что скоро Карпин вернётся к тренерской работе. Смены состава комментаторов хотят 13 %. 6 % хотят видеть новых экспертов, и столько же респондентов ждут новых стандартов комментирования.
В опросе приняли участие 10354 человек. Ознакомиться с графическими итогами опроса можно здесь.