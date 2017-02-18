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175 лет назад
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«Факел» — «Спартак-2»: видеотрансляция начнётся на «Чемпионате» в 16:30
18 февраля 2017, суббота. 12:34.
Футбол
Сегодня, 18 февраля, на Кипре проходят матчи третьего тура группового этапа Кубка ФНЛ. Прямые интернет-трансляции матчей доступны на нашем сайте.
Видеотрансляция матча между «Факелом» и «Спартаком-2» начнётся в 13:45 по московскому времени на этой странице.
Также в программе сегодняшнего игрового дня матчи «Динамо» СПБ — «СКА-Хабаровск», «Тюмень» — «Мордовия» и «Краснодар-2» — «Волгарь».
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Спартак-2
ФК Факел
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Новости. Футбол
18 февраля 2017, суббота
12:37
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