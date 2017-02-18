Российские болельщики записали песню для британских фанатов и позвали их на ЧМ

Российские любители футбола, которые, по утверждению авторов документального фильма BBC Russia’s Hooligan Army, готовятся к масштабным столкновениям с гостями чемпионата мира 2018 года, призвали британских фанатов не верить журналистам, информирует «RT на русском».
В ближайшее время BBC выпустит фильм о подготовке российских футбольных фанатов к проведению массовых беспорядков во время чемпионата мира 2018 года. В ответ на эту информацию российские болельщики исполнили песню, в которой приглашают британцев посетить Россию и убедиться в своём дружелюбном настрое.
Посмотреть видео можно здесь.