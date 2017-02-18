Россия обыграла Нидерланды на Кубке Легенд

В стартовом матче международного футбольного турнира «Кубок Легенд», который проходит в ДС «Мегаспорт» 18 и 19 февраля, команда России одержала победу со счётом 6:5 над Нидерландами.
Голами в составе россиян отметились Олег Корнаухов, Алексей Смертин, Егор Титов, Валерий Карпин, Евгений Алдонин и Константин Головской.
Кубок Легенд
Россия — Нидерланды — 6:5
Голы: Корнаухов (1:0); ван Хойдонк (1:1); Смертин (2:1); Титов (3:1); Карпин (4:1); ван Хойдонк (4:2), Молс (4:3); Деннебом (4:4); Алдонин (5:4); Молс (5:5); Головской (6:5).
Во втором матче на Кубке Легенд, который состоится сегодня, 18 февраля, российская команда сыграет со сборной «Звёзды футбола».