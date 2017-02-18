Тухель: в «Боруссии» Д поняли, что будет неправильно давать Обамейянгу отдых

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель сообщил, что форвард Пьер-Эмерик Обамейянг сыграет в домашнем матче Бундеслиги с «Вольфсбургом» (18 февраля).
«Мы потратили много времени, думая о том, стоит ли дать ему отдохнуть в матче против „Дармштадта“ на прошлой неделе. После Кубка африканских наций Обамейянг вернулся не в лучшем состоянии, но мы быстро поняли, что будет неправильно давать ему перерыв. Он на 100 процентов готов. Очень важно, что Оба будет играть до тех пор, пока может. Он в порядке», — цитирует Тухеля Goal.