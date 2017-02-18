Дани Алвес: если кто и может отыграться с 0:4, то это каталонская машина

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес, ныне выступающий за «Ювентус», верит в выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов. Для этого подопечным Луиса Энрике в ответной встрече 1/8 финала необходимо отыграть четыре мяча у «ПСЖ». В первой игре на выезде каталонская команда потерпела поражение со счётом 0:4.
«Будет очень трудно вернуться в игру. Не потому, что „Барса“ на это не способна, — просто соперник очень силён. Они давят, прессингуют, не позволяют играть.
Я всегда хочу, чтобы „Барселона“ играла так, как умеет. В футболе всё может случиться. Если кто и может отыграться с 0:4, то это каталонская машина», — цитирует Алвеса Sport.es.