Черевченко определился со своими помощниками в «Балтике»

Новый главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко утвердил список своих помощников, сообщается на официальном сайте клуба из Калининграда.
Старшим тренером команды назначен 43-летний Валерий Климов. В качестве игрока Климов выступал за московское «Торпедо», «Аланию», «Рубин» и «Томь», является вице-чемпионом России 1996 года. С 2011 года перешёл на тренерскую работу — трудился в «Томи».
Тренером по работе с вратарями назначен 45-летний Владислав Тихонов. На протяжении 20 сезонов он выступал в первенствах страны за различные клубы. После окончания вратарской карьеры в 2012-2016 годах трудился в тренерском штабе московского «Локомотива».
Кроме того, продолжит работать тренером «Балтики» Эдуард Штейнбрехер.