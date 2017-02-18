Лофтус-Чик: победа — это привычка, как и привычка проигрывать

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик перед матчем 1/8 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (18 февраля) поделился ожиданиями от игры.
«Когда играешь на выезде, всё становится сложнее. Есть масса примеров в Кубке Англии, когда команды низшего дивизиона добивались результата в поединках с топ-клубами. «Вулвз» в предыдущем раунде обыграли «Ливерпуль», поэтому нам нужно показать свой лучший футбол, но мы подготовились к этой встрече так же, как всегда готовимся к своим матчам.
Неважно, в каком турнире ты участвуешь, если продолжаешь побеждать, то становишься увереннее. Победа — это привычка, как и привычка проигрывать. Если ты регулярно проигрываешь матчи, приходится очень трудно, но если ты побеждаешь, это становится естественным и укрепляет твою уверенность в себе. Мы были бы рады пройти в четвертьфинал», — цитирует Лофтус-Чика сайт «Челси».